Десна направила официальное письмо в комитет этики и честной игры УАФ относительно скандального эпизода, который случился в матче прошлого тура против Зари.

Десна утверждает, что категорически не согласна с утверждением Зари, что возгласы касались игроков луганского клуба и звучали от черниговцев, сообщает Профутбол.

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"Это утверждение вызывает сомнения, так как ни во время игрового эпизода, ни после матча никто из представителей Зари не высказывал свои претензии. Более того, никто даже не спросил – ни на поле, ни за его пределами – ни футболисты, ни тренеры, ни сотрудники клуба. После матча все спокойно общались с коллегами из нашего клуба.

Просмотрев все возможные видеозаписи и опросив всех присутствующих на матче, мы выяснили, что среди официальных лиц матча, которые имели право присутствовать на скамейке запасных, никто не озвучивал растиражированную в СМИ фразу", – говорится в письме Десны.

Напомним, в компенсированное время поединка 14-го тура УПЛ между футболистами Зари и Десны произошла стычка после фола Калитвинцева на Шахабе. Во время конфликта прозвучала фраза "уродов набрали, бл**ь, чернож***х".

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