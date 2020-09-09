Второй тур УПЛ, как и первый продлится три дня, однако в нем уже будет работать система VAR – правда, в режиме оффлайн. Стоит отметить, что в этом туре состоится лишь 6 матчей – поединок между Рухом и Шахтером перенесен на 23 сентября.

Рух – Шахтер: УПЛ перенесла матч из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе

11 сентября

Динамо – Десна – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).

12 сентября

СК Днепр-1 – Олимпик – Евгений Арановский (Киев).

Колос – Львов – Ярослав Козык (Мукачево). Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область).

13 сентября

Минай – Александрия – Николай Балакин (Киевская область).

Заря – Мариуполь – Сергей Бойко (Киевская область).

Ворскла – Ингулец – Юрий Можаровский (Львов).

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику