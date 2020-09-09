Десна – Динамо: судейские назначения на матч лидеров УПЛ и другие поединки 2-го тура
Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки 2-го тура Премьер-лиги.
Второй тур УПЛ, как и первый продлится три дня, однако в нем уже будет работать система VAR – правда, в режиме оффлайн. Стоит отметить, что в этом туре состоится лишь 6 матчей – поединок между Рухом и Шахтером перенесен на 23 сентября.
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11 сентября
Динамо – Десна – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).
12 сентября
СК Днепр-1 – Олимпик – Евгений Арановский (Киев).
Колос – Львов – Ярослав Козык (Мукачево). Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область).
13 сентября
Минай – Александрия – Николай Балакин (Киевская область).
Заря – Мариуполь – Сергей Бойко (Киевская область).
Ворскла – Ингулец – Юрий Можаровский (Львов).
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