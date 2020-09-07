Рух – Шахтер: УПЛ перенесла матч из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе
18:58 - Читати українською
Пандемия снова вносит свои коррективы в расписание матчей чемпионата Украины.
Поединок второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером состоится 23 сентября, сообщает официальный сайт турнира.
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Такое решение было принято после подтверждения случаев инфицирования коронавирусом в лагере львовского клуба. Согласно расписанию, матч был запланирован на 12 сентября.
Напомним, в первом туре чемпионата Украины Шахтер справился с Колосом (3:1), а Рух потерпел разгромное поражение от Ворсклы (2:5).
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