Пандемия снова вносит свои коррективы в расписание матчей чемпионата Украины.

Поединок второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером состоится 23 сентября, сообщает официальный сайт турнира.

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Такое решение было принято после подтверждения случаев инфицирования коронавирусом в лагере львовского клуба. Согласно расписанию, матч был запланирован на 12 сентября.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Шахтер справился с Колосом (3:1), а Рух потерпел разгромное поражение от Ворсклы (2:5).

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