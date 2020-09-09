Другий тур УПЛ, як і перший триватиме три дні, однак в ньому вже працюватиме система VAR – щоправда, в режимі оффлайн. Варто зазначити, що в цьому турі відбудеться лише 6 матчів – поєдинок між Рухом та Шахтарем перенесений на 23 вересня.

Рух – Шахтар: УПЛ перенесла матч через спалах COVID-19 у львівському клубі

11 вересня

Динамо – Десна – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків).

12 вересня

СК Дніпро-1 – Олімпік – Євген Арановський (Київ).

Колос – Львів – Ярослав Козик (Мукачево). Арбітр VAR – Денис Шурман (Київська область).

13 вересня

Минай – Олександрія – Микола Балакін (Київська область).

Зоря – Маріуполь – Сергій Бойко (Київська область).

Ворскла – Інгулець – Юрій Можаровський (Львів).

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