Десна – Динамо: суддівські призначення на матч лідерів УПЛ та інші поєдинки 2-го туру
Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки 2-го туру Прем'єр-ліги.
Другий тур УПЛ, як і перший триватиме три дні, однак в ньому вже працюватиме система VAR – щоправда, в режимі оффлайн. Варто зазначити, що в цьому турі відбудеться лише 6 матчів – поєдинок між Рухом та Шахтарем перенесений на 23 вересня.
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11 вересня
Динамо – Десна – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків).
12 вересня
СК Дніпро-1 – Олімпік – Євген Арановський (Київ).
Колос – Львів – Ярослав Козик (Мукачево). Арбітр VAR – Денис Шурман (Київська область).
13 вересня
Минай – Олександрія – Микола Балакін (Київська область).
Зоря – Маріуполь – Сергій Бойко (Київська область).
Ворскла – Інгулець – Юрій Можаровський (Львів).
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