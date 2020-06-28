Десна – Динамо: экс-игрок сборной Украины выделил фаворита противостояния

Экс-полузащитник Днепра и сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка 28-го тура УПЛ между Десной и Динамо.

"Для обеих команд важна только победа. Если Десна проигрывает, то вылетает из гонки за второе, а возможно и за третье место. Думаю, у Динамо больше шансов на победу, поскольку в его составе играют футболисты выше классом. Считаю, им под силу решить задачу – завоевать путевку в Лигу чемпионов. На матч против Десны киевляне выйдут максимально сконцентрированными и подготовленными.

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Но и для черниговцев есть еще шанс зацепиться за третье место. Правда, последняя их игра с Зарей очень разочаровала, и смогут ли они выйти на должный уровень с более грозным соперником, зависит только от них.

В чем еще преимущество Динамо – сильная скамейка запасных. В двух последних матчах мы видели: если у киевлян не идет игра, то игроки, которые выходили на замену, усиливали ее и переламывали ход событий в свою пользу. Прибегнет ли к такой тактике Михайличенко и в матче в Чернигове? Неизвестно. В Десне также играют качественные футболисты, команда сыгранная, крепкая. Вспомним, что подопечные Рябоконя обыграли динамовцев в Киеве 2:1. Теперь настал черед Динамо взять реванш.

Многое будет зависеть от противостояния линий полузащиты: кто кого переиграет, тот и будет владеть преимуществом в поединке. У Десны полузащита действует качественно в скоростном режиме. Также они неплохо используют стандарты, где подключаются высокие Гитченко, Фаворов, Имереков, что также нужно учесть киевлянам. Игра будет плотной и вязкой со стороны Десны. Поэтому задача киевлян – сломать насыщенную оборону соперника. Однако, ставлю на победу "бело-синих" 1:2. Главное, чтобы VAR не испортил праздник футбола", – сказал Полунин в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Динамо после 27 туров занимает в турнирной таблице УПЛ второе место, набрав 55 очков, Десна с 49 пунктами – четвертая.

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