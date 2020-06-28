Десна – Динамо: анонс матча УПЛ

В рамках 28-го тура чемпионата Украины Десна принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Борьба за серебряные и бронзовые медали в текущем сезоне до сих пор не завершена. После вчерашней ничьи между Шахтером и Зарей отрыв луганчан от четвёртой Десны составляет четыре очка, а до вторых киевлян им не хватает всего двух зачетных баллов – и сегодня либо черниговцы сократят дистанцию ​​до "мужиков", либо динамовцы отклеются на три-пять пунктов. При этом впереди четыре тура и матчи против Шахтера (у всех, кроме Зари). Все ещё может измениться капитально.

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Десна неделю назад разочаровала, без шансов сгорев Заре дома и пропустив её на третье место. Северяне подходили к матчу в статусе фаворита, забивая не менее двух голов даже "горнякам" с минимума моментов и демонстрируя качественную оборону. Александрию вообще уничтожили со счетом 5:1 – именно поэтому подопечные Александра Рябоконя казались наиболее сбалансированным и уверенным коллективом после грандов. Луганчане же просто вытерли об него ноги, допустив всего один реальный момент у своих ворот и при этом запоров чуть ли не десяток у чужих. Теперь шансы на серебро выглядят чисто теоретическими, но зацепиться за прямой выход в группу ЛЕ вполне реально.

Для этого нужно отбирать очки у Динамо, а желательно вообще побеждать. В текущем сезоне черниговцы добивались обоих результатов – в матче первого круга в Киеве они выиграли со счетом 1:2, а после деления на шестёрки здесь же удержали результативную ничью. В родных стенах северяне минимально уступили, но дали хороший бой. Словом, положительный опыт в поединках с вице-чемпионом у подопечных Александра Рябоконя есть, поэтому колени у игроков Десны дрожать не должны.

Динамо в предыдущем туре тоже неприятно удивило. В матче против Колоса было назначено четыре пенальти и ещё один отменили – в принципе, это были все яркие моменты во встрече. Ну, практически, ведь ещё несколько раз ковалёвцы могли прибить киевлян – например, при выходе Антюха один на один. Так или иначе, Динамо в большинстве удержало победу со счетом 2:1, но удовлетворения такой результат не принёс. Виталий Буяльский говорил, что так играть нельзя и выглядел откровенно подавленным, а Алексей Михайличенко признал, что этот матч могли и проиграть. Колос, как минимум, ничем не уступал "бело-синим", хотя еще несколько недель назад киевляне уничтожили Александрию (5:1) и разнесли Зарю за 30 минут (3:1).

Такой неубедительный футбол доказал, что борьба за медали будет продолжаться до последних туров. Впереди поединки против Шахтера и Зари – и теперь уже трудно сказать, наберёт ли там очки такое нестабильное Динамо. Именно поэтому сегодня крайне важно бить Десну и улетать в отрыв от "мужиков".

Кадровая ситуация

У Десны серьёзных проблем с составом нет. В лазарете остаётся Алексей Гуцуляк, в список дисквалифицированных попал Максим Имереков – вот и все потери северян.

У Динамо тоже ничего нового. До сих пор восстанавливаются от травм Никита Бурда и капитан Сергей Сидорчук, а о дисквалификации Артёма Беседина, думаю, можно и не напоминать. Самой большой неожиданностью стало отсутствие Виталия Миколенко и Дениса Попова в заявке – о каких-то повреждениях последних ничего не известно.

Ориентировочные составы на матч Десна – Динамо

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Шабанов, Пиварич – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, де Пена – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры однозначным фаворитом пары называют Динамо, но коэффициенты на победу киевлян не копеечные. Действительно, "бело-синие", несмотря на факап с Колосом, выглядят перспективнее на фоне той Десны, которую мы увидели неделю назад – вопрос в том, будут ли северяне такими же беспомощными сегодня? Этого никто не знает, но условия для демонстрации своих сильных сторон у подопечных Александра Рябоконя будут. У команды достаточно качественная оборона для того, чтобы играть вторым номером, а в контратаках, завершённых ударами, Десна является лидером УПЛ. Словом, шансы есть.

Тем не менее, у Динамо ощущается определённый запас прочности – особенно в атаке, где имеется куча футболистов, способных решить судьбу встречи даже не одним ударом, а одним приёмом мяча. Кроме того, киевляне хорошо подготовлены физически, а на скамейке запасных у них гораздо больше вариантов. С другой стороны, команда очень уязвима в защите, однако прекрасную форму набрал голкипер Георгий Бущан.

Трудно прото так взять и назвать точный результат. Победить могут оба коллектива, но более вероятными кажутся либо ничья, либо тяжёлая победа киевлян. Класс, всё же, имеет значение.

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