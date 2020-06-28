Десна – Динамо: екс-гравець збірної України виділив фаворита протистояння

Екс-півзахисник Дніпра і збірної України Андрій Полунін поділився очікуваннями від поєдинку 28-го туру УПЛ між Десною та Динамо.

"Для обох команд важлива лише перемога. Якщо Десна програє, то вилітає з гонки за друге, а можливо й за третє місце. Думаю, у Динамо більше шансів на перемогу, оскільки у його складі грають футболісти вищі за класом. Вважаю, їм під силу вирішити задачу – завоювати путівку у Лігу чемпіонів. На матч проти Десни кияни вийдуть максимально сконцентрованими і підготовленими.

Динамо – Шахтар: кияни ризикують втратити на Класичне одного з лідерів

Але і для чернігівців є ще шанс зачепитися за третю сходинку. Правда, остання їхня гра з Зорею дуже розчарувала, і чи зможуть вони вийти на належний рівень з більш грізним суперником, залежить тільки від них.

У чому ще перевага Динамо – сильна лава запасних. У двох останніх матчах ми бачили: якщо у киян не йде гра, то гравці, які виходили на заміну, посилювали її і переламували хід подій на свою користь. Чи вдасться до такої тактики Михайличенко і в матчі у Чернігові? Невідомо. У Десні також грають якісні футболісти, команда зіграна, міцна. Згадаймо, що підопічні Рябоконя обіграли динамівців у Києві 2:1. Тепер настала черга Динамо взяти реванш.

Багато чого буде залежати від протистояння ліній півзахисту: хто кого переграє, той і буде володіти перевагою в поєдинку. У Десни півзахист діє якісно у швидкісному режимі. Також непогано використовують стандарти, де підключаються високі Гітченко, Фаворов, Імереков, що також потрібно врахувати киянам. Гра буде щільною і в'язкою з боку Десни. Тому завдання киян – зламати насичену оборону суперника. Проте, ставлю на перемогу "біло-синіх" 1:2. Головне, щоб VAR не зіпсував свято футболу", – сказав Полунін у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Динамо після 27 турів посідає у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, набравши 55 очок, Десна з 49 пунктами – четверта.

Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ