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Динамо – Шахтер: киевляне рискуют потерять на Классическое одного из лидеров

10:46 - Читати українською
Динамо – Шахтер: киевляне рискуют потерять на Классическое одного из лидеров
Виталий Миколенко / Фото: Ю. Юрьев

Защитник Динамо Виталий Миколенко травмировался и может пропустить несколько матчей.

 

Как известно, уже сегодня, 28 июня, Динамо проведет свой очередной поединок в чемпионате Украины против Десны. Киевляне отправились на матч без нескольких травмированных игроков. Среди других, не примет участия в игре и ключевой защитник киевлян Виталий Миколенко.

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По информации издания Dynamo.kiev.ua 21-летний защитник после одной из последних тренировок пожаловался на боли в области бедра. Обследование выявило незначительное мышечное повреждение.

По предварительным оценкам, срок восстановления Миколенко может составить от одной до двух недель. Как следствие, его участие в матче 29-го тура против Шахтера, который состоится 4 июля, под вопросом.

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