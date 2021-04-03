Десна – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча
3 апреля 23:37 - Читати українською
Десна без особого труда победила Олимпик в рамках 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Олимпик.
Десна активнее провела первый тайм и заслуженно забила перед самым перерывом – Тотовицкий переправил в ворота скидку Безбородко. Во второй половине черниговцы забили второй – на этот раз Безбородко забивал, а ассистировал ему Картушов. Олимпик ничего путного не создал, а потому Десна праздновала уверенную победу.
Десна поднялась в зону еврокубков благодаря победе над Олимпиком – исход дерби отца и сына определил воспитанник Шахтера
Таким образом, Десна набрала 33 очка и поднялась на четвертое место, Олимпик с 17 пунктами остался одиннадцатым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter