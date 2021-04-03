Десна без особого труда победила Олимпик в рамках 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Олимпик.

Десна активнее провела первый тайм и заслуженно забила перед самым перерывом – Тотовицкий переправил в ворота скидку Безбородко. Во второй половине черниговцы забили второй – на этот раз Безбородко забивал, а ассистировал ему Картушов. Олимпик ничего путного не создал, а потому Десна праздновала уверенную победу.

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Таким образом, Десна набрала 33 очка и поднялась на четвертое место, Олимпик с 17 пунктами остался одиннадцатым.