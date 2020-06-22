Манчестер Сити разбомбил Бёрнли в родных стенах – Зинченко провел полный матч

Бёрнли в рамках поединка 30-го тура АПЛ потерпел сокрушительное поражение на "Этихад Стэдиум" от Манчестер Сити (0:5).

После избиения Арсенала сразу несколько лидеров Сити присели отдыхнуть на банку – в частности, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Ляпорт и Мэнди. Зато, в основе вышел наш Зинченко, хотя в первом тайме сильно запомниться ему не удалось. Несколько снятых верховых мячей, один хороший пас между линиями на Силву в развитие атаки и один удар в руки Поупу – вот и всё. Александр, как всегда, занимался позиционной работой и подготовительными передачами, помогая доводить контроль над мячом до 75%.

Сети ничего не позволял Бёрнли до перерыва, кроме нескольких кроссов без завершения. "Горожане" не вылезали из чужой половины поля, после потерь возвращали мяч за считанные секунды, а на свою половину пускали соперника лишь побегать за мячиком. Тем не менее, с моментами в первые 20 минут у хозяев было туго: можно вспомнить разве что дальний удар Канселу на трибуны и выстрел Бернарду Силвы с правого края штрафной мимо ближнего угла – именно эту атаку разогнал первым пасом Зинченко.

Казалось, Бёрнли будет держаться прочно, однако уже на 22-й минуте гости пропустили – это Фоден после розыгрыша углового принял мяч перед штрафной площадкой и мощно пробил под ближнюю штангу. Правда, после этого подопечные Шона Дайча не позволили гранду ничего, кроме выстрела Зинченко в руки Поупа, но первая же попытка сыграть более агрессивно на 43-й минуте привела ко второму голу. Фернандиньо исполнил блестящую диагональ метров на 60 на ход Марезу правым флангом, а тот ворвался на край штрафной, накрутил двух защитников и пробил в дальний угол – 2:0!

Казалось, что на перерыв команды уйдут именно с этим счётом, однако уже в компенсированное время Агуэро столкнулся с Ми у ворот и упал, держась за колено. Сити повёл атаку вторым темпом, однако Зинченко её приостановил, а рефери Андре Марринер решил пересмотреть повтор. VAR показал фол со стороны Ми, арбитр назначил пенальти, а Марез уверенно его реализовал – 3:0!

В начале второго тайма Давид Силва украл возможный гол Зинченко, ненароком заблокировав выстрел украинца метров с 20-ти в правый угол. Для Бёрнли это не стало уроком, и уже на 50-й минуте в штрафную ворвался Фоден, пробив с рикошетом в дальний – арбитр назначил угловой, с которого Сити забил четвёртый гол. Гости забыли о зоне перед штрафной: Фоден снова принял там мяч, но вместо удара выкатил проникающий пас под прострел Бернарду Силвы на Давида – капитан с минимального расстояния направил сферу в девятку.

Сити продолжил доминировать и после этого, в последующие 30 минут позволив сопернику лишь один штрафной удар куда-то в сторону от ворот. Гвардиола постепенно начал проводить замены, бросив в бой Ляпорта и Де Брюйне. Кевин на 63-й минуте организовал пятый гол, разогнав контратаку с пасом на правый край штрафной под прострел Бернарду Силве, который Габриэл Жезус в касание перевёл влево на Фодена – Фил в касание же пробил в ближний угол!

Последние 20 минут было тяжело смотреть. Бёрнли уже ничего не мог, а Манчестер Сити уже ничего не было нужно. Из моментов можно вспомнить разве что врыв Жезуса на правый край штрафной с неточным ударом и выстрел Родри в руки Поупу метров с 18-ти. Было также несколько перспективных атак с передачами, которые перехватывали в последний момент, а Лерой Сане со штрафного на 85-й пробил в стенку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу "горожан".

Таким образом, Манчестер Сити набрал 63 очка, оставшись на второй позиции с отрывом от ближайшего преследователя – Лестера – в девять зачётных баллов. Бёрнли, имея в активе всего 39 пунктов, упустил шанс обойти Арсенал. Подопечные Шона Дайча идут на одиннадцатой строчке.