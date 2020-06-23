toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРНЛІ

Десята серія тестування на коронавірус в АПЛ – є новий хворий

07:30 - Читать на русском
Десята серія тестування на коронавірус в АПЛ – є новий хворий
Джеймі Варді / офіційний сайт АПЛ

У ході чергової хвилі масового аналізу на сумнозвісний COVID-19 виявили хворого серед гравців і персоналу команд англійської Прем'єр-ліги.

Ліга взяла 1829 проб на коронавірус, повідомляє офіційний сайт організації.

У гравця Арсенала був виявлений COVID-19 перед матчем з Манчестер Сіті – ще двоє одноклубників опинились на карантині

У ході тестування виявили одного хворого на COVID-19. Його ім'я та клубна належність наразі залишаються невідомими. Тести провели 17-21 червня. Ця хвиля обстеження гравців і персоналу клубів АПЛ на коронавірус стала ювілейною – десятою.

До слова, у ході попередніх хвиль загалом виявили 17 інфікованих. Чемпіонат Англії відновився 17 червня двома перенесеними матчами, а 19 червня розпочався 30-й тур.

Манчестер Сіті розбомбив Бернлі у рідних стінах – Зінченко провів повний матч

blog_ava
Спортінг – Ов'єдо: Лунін блищить у простоті та кидає виклик найкращим, а VAR дає здобути історичну перемогу в дербі
00:39
6809
Теги
коронавірус Англія АПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
29
хв
Лестер Сіті
20:00
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук