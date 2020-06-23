Десята серія тестування на коронавірус в АПЛ – є новий хворий

У ході чергової хвилі масового аналізу на сумнозвісний COVID-19 виявили хворого серед гравців і персоналу команд англійської Прем'єр-ліги.

Ліга взяла 1829 проб на коронавірус, повідомляє офіційний сайт організації.

У гравця Арсенала був виявлений COVID-19 перед матчем з Манчестер Сіті – ще двоє одноклубників опинились на карантині

У ході тестування виявили одного хворого на COVID-19. Його ім'я та клубна належність наразі залишаються невідомими. Тести провели 17-21 червня. Ця хвиля обстеження гравців і персоналу клубів АПЛ на коронавірус стала ювілейною – десятою.

До слова, у ході попередніх хвиль загалом виявили 17 інфікованих. Чемпіонат Англії відновився 17 червня двома перенесеними матчами, а 19 червня розпочався 30-й тур.

Манчестер Сіті розбомбив Бернлі у рідних стінах – Зінченко провів повний матч