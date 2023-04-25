"Дешевая попытка": Дедышин резко отреагировал на слухи о конфликте с представителем СК Днепр-1
Генеральный директор Руха Игорь Дедышин прокомментировал информацию о конфликте с представителем СК Днепр-1 после поражения (2:3) в 22 туре УПЛ.
"Обычно такой бред не комментирую. Но на этот раз сделаю исключение. Все же хотел бы, чтобы журналисты оперировали конкретными фактами, а не сплетнями. И если уж журналист что-то услышал и пытается нарисовать сенсацию или скандал там, где его и близко не было, то хотя бы придумывайте реальных персонажей, а то меня вспомнили, а того, с кем якобы была дискуссия, – нет.
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И было бы хорошо автору этой публикации придерживаться журналистских стандартов – обратиться хотя бы за комментарием для раскрытия темы. В погоне за сенсацией происходит журналистика в стиле "бабка бабке сказала". Притягивать за уши какие-то непонятные события и раскручивать из этого сенсацию или скандал, по меньшей мере, некрасиво и некорректно.
Сначала разберитесь во всем, выясните факты и обстоятельства, а потом пишите и кого-то в чем-то обвиняйте. Потому что на самом деле в погоне за жареным получилась очень дешевая попытка сделать скандал на ровном месте", – цитирует Дедышина Український футбол.
Напомним, что львовяне упустили ничью на последних секундах поединка и остались на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ.
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