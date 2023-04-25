"Обычно такой бред не комментирую. Но на этот раз сделаю исключение. Все же хотел бы, чтобы журналисты оперировали конкретными фактами, а не сплетнями. И если уж журналист что-то услышал и пытается нарисовать сенсацию или скандал там, где его и близко не было, то хотя бы придумывайте реальных персонажей, а то меня вспомнили, а того, с кем якобы была дискуссия, – нет.

Дедышин снова устроил конфликт с представителями СК Днепр-1, – журналист

И было бы хорошо автору этой публикации придерживаться журналистских стандартов – обратиться хотя бы за комментарием для раскрытия темы. В погоне за сенсацией происходит журналистика в стиле "бабка бабке сказала". Притягивать за уши какие-то непонятные события и раскручивать из этого сенсацию или скандал, по меньшей мере, некрасиво и некорректно.

Сначала разберитесь во всем, выясните факты и обстоятельства, а потом пишите и кого-то в чем-то обвиняйте. Потому что на самом деле в погоне за жареным получилась очень дешевая попытка сделать скандал на ровном месте", – цитирует Дедышина Український футбол.

Напомним, что львовяне упустили ничью на последних секундах поединка и остались на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ.

СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа едва не создал сенсацию