Дешам подтвердил переход Ферлана Менди в Реал

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что защитник Ферлан Менди станет игроком мадридского Реала.

Дидье Дешам во время пресс-конференции подтвердил переход защитника Лиона Ферлана Менди в мадридский Реал.

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"Еще 2 года назад он играл во втором дивизионе, а скоро он будет выступать в составе Реала", – цитирует Дешама Marca.

"Королевский клуб" этим летом уже успел подписать Эдера Милитао, Луку Йовича и Эдена Азара, из-за чего у мадридцев могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Сейчас Менди находится в лагере сборной Франции и готовится к матчу отборочного цикла Евро-2020 против Андорры, который состоится 11 июня.

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