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Реал готовит трансфер одного из героев Лиги наций – Рубена Диаша

17:05 152 Читати українською
Реал готовит трансфер одного из героев Лиги наций – Рубена Диаша
Рубен Диаш / Reuters

Мадридцы настроены усилить защитное звено в летнее межсезонье.

Центральный защитник Бенфики Рубен Диаш попал на радары испанского гранда, информирует Sport.es.

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У "сливочных" и "орлов" хорошие отношения, поэтому Реал готов оформить переход португальца как можно быстрее. Мадридцев не пугает клаусула Диаша в размере 60 миллионов евро. Они также могут предложить своего форварда Рауля Де Томаса как часть трансфера одного из лидеров Бенфики.

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Сезон 2018/19 закончился для Диаша крайне удачно – к титулу чемпиона Португалии он добавил трофей Лиги наций. Рубен был одним из лучших игроков "команды избранных" в финальном поединке против Нидерландов.

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Теги
Трансферы Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Бенфика Бенфика Рубен Диаш Рубен Диаш
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