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Дешам підтвердив перехід Ферлана Менді в Реал

20:05 372 Читать на русском
Дешам підтвердив перехід Ферлана Менді в Реал
Ферлан Менді / ФК Ліон

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам повідомив, що захисник Ферлан Менді стане гравцем мадридського Реала.

Дідьє Дешам під час прес-конференції підтвердив перехід захисника Ліона Ферлана Менді у мадридський Реал.

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"Ще 2 роки тому він грав у другому дивізіоні, а скоро він виступатиме у складі Реала", – цитує Дешама Marca.

"Королівський клуб" цього літа вже встиг підписати Едера Мілітао, Луку Йовіча та Едена Азара, через що у мадридців можуть виникнути проблеми з фінансовим фейр-плей.

Наразі Менді перебуває у таборі збірної Франції та готується до матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Андорри, який відбудеться 11 червня.

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