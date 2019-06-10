Дешам підтвердив перехід Ферлана Менді в Реал

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам повідомив, що захисник Ферлан Менді стане гравцем мадридського Реала.

Дідьє Дешам під час прес-конференції підтвердив перехід захисника Ліона Ферлана Менді у мадридський Реал.

Реал готує трансфер одного з героїв Ліги націй – Рубена Діаша

"Ще 2 роки тому він грав у другому дивізіоні, а скоро він виступатиме у складі Реала", – цитує Дешама Marca.

"Королівський клуб" цього літа вже встиг підписати Едера Мілітао, Луку Йовіча та Едена Азара, через що у мадридців можуть виникнути проблеми з фінансовим фейр-плей.

Наразі Менді перебуває у таборі збірної Франції та готується до матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Андорри, який відбудеться 11 червня.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю