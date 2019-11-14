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Дешам ответил Зидану на претензии о невызове Бензема в сборную Франции

10:27 258 Читати українською
Дешам ответил Зидану на претензии о невызове Бензема в сборную Франции
Дидье Дешам и Зинедин Зидан / Фото UEFA

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не обращает внимания на упреки коллег по цеху относительно комплектования национальной команды.

"У меня нет проблем с тем, что сказал Зидан. Он – тренер Реала и говорить подобные вещи – его работа", – цитирует Дешама Marca.

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Напомним, наставника Реала возмутило, что Карим Бензема не получает вызов в национальную команду еще с 2015 года. Причиной этому стал скандал о причастности Карима к шантажу своего партнера по сборной Матье Вальбуэна интимным видео.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 11 матчей, в которых отличился 9-ю голами и тремя ассистами.

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Испания Франция Франция Зинедин Зидан Зинедин Зидан Дидье Дешам Дидье Дешам Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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