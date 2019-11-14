Дешам ответил Зидану на претензии о невызове Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не обращает внимания на упреки коллег по цеху относительно комплектования национальной команды.

"У меня нет проблем с тем, что сказал Зидан. Он – тренер Реала и говорить подобные вещи – его работа", – цитирует Дешама Marca.

Зидан встал на защиту Бензема, которого игнорируют в сборной Франции

Напомним, наставника Реала возмутило, что Карим Бензема не получает вызов в национальную команду еще с 2015 года. Причиной этому стал скандал о причастности Карима к шантажу своего партнера по сборной Матье Вальбуэна интимным видео.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 11 матчей, в которых отличился 9-ю голами и тремя ассистами.

Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020