Зидан встал на защиту Бензема, которого игнорируют в сборной Франции

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что нападающий "сливочных" Карим Бензема должен получать вызовы в сборную Франции.

"Он всегда был очень внимателен к национальной команде, ему всегда хотелось играть в сборной Франции. Я не знаю, что происходит внутри, но если вы зададите мне этот вопрос, я отвечу вам, что с точки зрения футбола он просто лучший.

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Так что да, у него должно быть место в сборной Франции, это точно. Все остальное не под нашим контролем", – цитирует Зидана France Football.

Напомним, Бензема не выступает за сборную Франции с октября 2015 года, когда он оказался причастным к скандалу с шантажом еще одного на тот момент представителя французской сборной Матье Вальбуэна.

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