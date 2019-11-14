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Дешам відповів Зідану на претензії щодо невиклику Бензема у збірну Франції

10:27 853 Читать на русском
Дешам відповів Зідану на претензії щодо невиклику Бензема у збірну Франції
Дідьє Дешам та Зінедін Зідан / Фото UEFA

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не звертає уваги на закиди колег по цеху щодо комплектування національної команди.

"У мене немає проблем з тим, що сказав Зідан. Він – тренер Реала і говорити подібні речі – його робота", – цитує Дешама Marca.

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Нагадаємо, наставника Реала обурило, що Карім Бензема не отримує виклик у національну команду ще з 2015 року. Причиною цьому став скандал щодо причетності Каріма до шантажу свого партнера по збірній Матьє Вальбуена інтимним відео.

В поточному сезоні Ла Ліги Бензема провів 11 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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Франція Франція Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Дідьє Дешам Дідьє Дешам Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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