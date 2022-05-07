"Футбол обязательно будет в таком городе, как Чернигов. Его восстановят болельщики, найдутся люди. Все знают, как любят футбольный клуб Десна, как там относятся люди к футболу. Они живут этим. Верю, надеюсь и знаю, что скоро все обязательно закончится, и мы придем на новый стадион.

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Конечно, хочется вернуться в Десну. Это было бы отлично. Держу в сердце этот футбольный клуб. Он мне многое дал. Мы пережили очень много замечательных моментов. По крайней мере, это было прекрасное время, хочется еще раз это пережить", – рассказал Филиппов в комментарии Футбол News.

Напомним, Александр выступал за Десну с 2016 по 2020 годы, что стало его успешным периодом в карьере. За это время нападающий сыграл в 126 матчах, забил 47 голов и отдал 11 ассистов.

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