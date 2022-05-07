"Футбол обов’язково буде в такому місті як Чернігів. Його відновлять уболівальники, знайдуться люди. Усі знають, як люблять футбольний клуб Десна, як там ставляться люди до футболу. Вони живуть цим. Вірю, сподіваюся і знаю, що незабаром все обов’язково закінчиться, і ми прийдемо на новий стадіон.

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Звичайно, хочеться повернутися до Десни. Це було б чудово. Тримаю у серці цей футбольний клуб. Він мені багато дав. Ми пережили дуже багато чудових моментів. Принаймні, це були прекрасні часи, хочеться ще раз це пережити", – розповів Філіппов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Олександр виступав за Десну з 2016 по 2020 роки, що стало його найуспішнішим періодом у кар'єрі. За цей час нападник зіграв у 126 матчах, забивши 47 голів та віддавши 11 асистів.

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