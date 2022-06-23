Испанцы одни из немногих, кто действительно пытается сражаться за соблюдение правил ФФП. Недавно они подали жалобу и на ПСЖ. Поэтому владелец парижан Насер Аль-Хелаифи пренебрежительно высказался о руководителе Ла Лиги Хавьере Тебасе. Тот в долгу не остался.

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"Аль-Хелаифи находится на другом уровне. Он держит нас всех за дураков, даже он сам не верит в свою ложь и приходит в испанское СМИ, чтобы с гордостью и высокомерием нести в массы свою мантру.

Для ПСЖ нет никаких правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без обмана", – написал Хавьер Тебас в своем Twitter.

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