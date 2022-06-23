"Держит нас за дураков": президент Ла Лиги конфликтует с владельцем ПСЖ и пугает парижан проблемами
Руководство испанской Ла Лиги активно борется против клубов, нарушающих здоровую финансовую конкуренцию.
Испанцы одни из немногих, кто действительно пытается сражаться за соблюдение правил ФФП. Недавно они подали жалобу и на ПСЖ. Поэтому владелец парижан Насер Аль-Хелаифи пренебрежительно высказался о руководителе Ла Лиги Хавьере Тебасе. Тот в долгу не остался.
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"Аль-Хелаифи находится на другом уровне. Он держит нас всех за дураков, даже он сам не верит в свою ложь и приходит в испанское СМИ, чтобы с гордостью и высокомерием нести в массы свою мантру.
Для ПСЖ нет никаких правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без обмана", – написал Хавьер Тебас в своем Twitter.
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