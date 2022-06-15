Ла Лига уже подала жалобу с просьбой расследовать трансферную деятельность Манчестер Сити и имела претензии к Ювентусу. Теперь испанцы считают, что ПСЖ тоже регулярно нарушает требования финансового фейр-плей.

По мнению Ла Лиги, ПСЖ и Сити негативно влияют на экосистему и устойчивость футбола, наносят ущерб всем европейским клубам и лигам, а также способствуют искусственному раздуванию трансферного рынка.

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В заявлении, поданном в УЕФА, указано, что финансирование ПСЖ и Манчестер Сити осуществляется либо путем прямых вливаний денег, либо через спонсорские и другие контракты, не отвечающие рыночным условиям и не имеющие экономического смысла.

Жалоба на Манчестер Сити была подана в УЕФА в апреле, а на ПСЖ – на прошлой неделе. Ряд СМИ утверждают, что это связано с новым контрактом Килиана Мбаппе, получившим космическую зарплату и подъемные. Не исключено, что в ближайшие дни любая из этих жалоб будет дополнена новой информацией, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Испанцы начали сотрудничество с юристами Франции и Швейцарии с целью скорейшей подачи административных и юридических исков в соответствующие органы Франции и Европейского Союза.

Это уже не первый случай, когда Ла Лига жалуется в УЕФА. В 2017 и 2018 годах испанцы подавали в УЕФА иск против ПСЖ и Манчестер Сити за нарушение финансовой честной игры, что повлекло за собой санкции УЕФА против обоих клубов, но впоследствии они были отменены решениями CAS.

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