"Дерьмовый график": Нагельсманн емко объяснил серию неудач РБ Лейпциг

Наставник немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн после ничьей против берлинской Герты (2:2) в 28-м туре Бундеслиги нашел банальное объяснение потере очков.

"Я совсем не доволен. Этот матч мы должны запомнить. Мы должны научиться, чтобы не быть постоянно в роли догоняющего.

Позорный фэйл голкипера Герты в видеообзоре матча против РБ Лейпциг – 2:2

Мы защищались как школьная команда в дебюте. Это глубоко разочаровывает. Войти в игру было сложно, но это объяснимо. Мы провели "английскую неделю" впервые за несколько месяцев. У Герты же ее не было. Они имели 4-дневный перерыв. Для меня непонятно, как составляется расписание матчей. Герта играет в пятницу, Лейпциг – в воскресенье, а затем они играют между собой в среду.

Это еще один случай, когда мы получили дерьмовый график. Мы подчеркивали это во время встречи с представителями Немецкой футбольной лиги, но это никого не интересует", – цитирует тренера Goal.

Отметим, что после рестарта сезона в Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсманна одержали лишь одну победу в трех матчах и уже отстают от Баварии на 9 очков.

РБ Лейпциг удержал ничью с Гертой, Шальке уступил Фортуне и продолжил безвыигрышную серию – 28-й тур Бундеслиги