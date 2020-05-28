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"Дерьмовый график": Нагельсманн емко объяснил серию неудач РБ Лейпциг

10:54 42 Читати українською
"Дерьмовый график": Нагельсманн емко объяснил серию неудач РБ Лейпциг
Юлиан Нагельсманн / фото из соцсетей

Наставник немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн после ничьей против берлинской Герты (2:2) в 28-м туре Бундеслиги нашел банальное объяснение потере очков.

24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберг
68’ Патрик Шик
 
Марко Груич 9’
Кшиштоф Пйонтек 82’
9’ Марко Груич
24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберг
68’ Патрик Шик
82’ Кшиштоф Пйонтек

"Я совсем не доволен. Этот матч мы должны запомнить. Мы должны научиться, чтобы не быть постоянно в роли догоняющего.

Позорный фэйл голкипера Герты в видеообзоре матча против РБ Лейпциг – 2:2

Мы защищались как школьная команда в дебюте. Это глубоко разочаровывает. Войти в игру было сложно, но это объяснимо. Мы провели "английскую неделю" впервые за несколько месяцев. У Герты же ее не было. Они имели 4-дневный перерыв. Для меня непонятно, как составляется расписание матчей. Герта играет в пятницу, Лейпциг – в воскресенье, а затем они играют между собой в среду.

Это еще один случай, когда мы получили дерьмовый график. Мы подчеркивали это во время встречи с представителями Немецкой футбольной лиги, но это никого не интересует", – цитирует тренера Goal.

Отметим, что после рестарта сезона в Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсманна одержали лишь одну победу в трех матчах и уже отстают от Баварии на 9 очков.

РБ Лейпциг удержал ничью с Гертой, Шальке уступил Фортуне и продолжил безвыигрышную серию – 28-й тур Бундеслиги

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Теги
Германия Бундеслига РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн РБ Лейпциг - Герта
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