"Гівняний графік": Нагельсманн коротко пояснив серію невдач РБ Лейпциг

Керманич німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн після нічиєї проти берлінської Герти (2:2) у 28-му турі Бундесліги знайшов банальне пояснення втраті очок.

"Я зовсім не задоволений. Цей матч ми повинні запам'ятати. Ми повинні навчитися, щоб постійно не бути в ролі тих, хто наздоганяє.

Ганебний фейл голкіпера Герти у відеоогляді матчу проти РБ Лейпциг – 2:2

Ми захищались наче шкільна команда на старті. Це глибоко розчаровує. Увійти в гру було складно, але це можна пояснити. Ми провели "англійський тиждень" уперше за кілька місяців. Герта ж її не мала. Вони мали 4-денну перерву. Для мене незрозуміло, як складається розклад матчів. Герта грає в п'ятницю, Лейпциг – у неділю, а потім вони грають між собою у середу.

Це ще один випадок, коли ми отримали гівняний графік. Ми наголошували на цьому під час зустрічі з представниками Німецької футбольної ліги, та це нікого не цікавить", – цитує тренера Goal.

Відзначимо, що після рестарту сезону в Бундеслізі підопічні Юліана Нагельсманна здобули лише одну перемогу в трьох матчах і вже відстають від Баварії на 9 очок.

РБ Лейпциг втримав нічию з Гертою, Шальке поступився Фортуні й продовжив безвиграшну серію – 28-й тур Бундесліги