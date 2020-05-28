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"Гівняний графік": Нагельсманн коротко пояснив серію невдач РБ Лейпциг

10:49 177 Читать на русском
"Гівняний графік": Нагельсманн коротко пояснив серію невдач РБ Лейпциг
Юліан Нагельсманн / фото із соцмереж

Керманич німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн після нічиєї проти берлінської Герти (2:2) у 28-му турі Бундесліги знайшов банальне пояснення втраті очок.

24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберґ
68’ Патрік Шик
 
Марко Груїч 9’
Кшиштоф Пйонтек 82’
9’ Марко Груїч
24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберґ
68’ Патрік Шик
82’ Кшиштоф Пйонтек

"Я зовсім не задоволений. Цей матч ми повинні запам'ятати. Ми повинні навчитися, щоб постійно не бути в ролі тих, хто наздоганяє.

Ганебний фейл голкіпера Герти у відеоогляді матчу проти РБ Лейпциг – 2:2

Ми захищались наче шкільна команда на старті. Це глибоко розчаровує. Увійти в гру було складно, але це можна пояснити. Ми провели "англійський тиждень" уперше за кілька місяців. Герта ж її не мала. Вони мали 4-денну перерву. Для мене незрозуміло, як складається розклад матчів. Герта грає в п'ятницю, Лейпциг – у неділю, а потім вони грають між собою у середу.

Це ще один випадок, коли ми отримали гівняний графік. Ми наголошували на цьому під час зустрічі з представниками Німецької футбольної ліги, та це нікого не цікавить", – цитує тренера Goal.

Відзначимо, що після рестарту сезону в Бундеслізі підопічні Юліана Нагельсманна здобули лише одну перемогу в трьох матчах і вже відстають від Баварії на 9 очок.

РБ Лейпциг втримав нічию з Гертою, Шальке поступився Фортуні й продовжив безвиграшну серію – 28-й тур Бундесліги

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Теги
Німеччина Бундесліга РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман РБ Лейпциг - Герта
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