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РБ Лейпциг в меньшинстве удержал ничью с Гертой – "быки" не смогли выйти на второе место: 28-й тур Бундеслиги, среда

21:28 17 Читати українською
РБ Лейпциг в меньшинстве удержал ничью с Гертой – "быки" не смогли выйти на второе место: 28-й тур Бундеслиги, среда
РБ Лейпциг – Герта – 2:2

В рамках 28-го тура Бундеслиги берлинская Герта в большинстве не дожала РБ Лейпциг (2:2)

Чемпионат Германии 2019/20, 28-й тур

РБ Лейпциг – Герта – 2:2

Голы: Клостерманн, 24, Шик, 68 – Груич, 9, Пйонтек, 82 (пен)

Удаление: Хальстенберг, 64 (вторая жёлтая)

Аугсбург – Падерборн – начало в 21:30

Унион Берлин – Майнц – начало в 21:30

Фортуна – Шальке – начало в 21:30

Хоффенхайм – Кельн – начало в 21:30

Программу дня открывал поединок в Лейпциге между местным РБ и Гертой. Гости стартовали активнее, открыв счёт после навеса углового – отличился Груич, а ассист отдал Платтенхардт. Через две минуты последний покинул поле из-за повреждения, а хозяева отыгрались уже на 24-й – это Клостерманн пробил после корнера. На перерыв команды ушли именно с этим счётом.

В середине второго тайма Лейпциг остался в меньшинстве из-за удаления Хальстенберга, однако через четыре минуты после него Шик мощным ударом с линии штрафной неожиданно прошил голкипера – 2:1. Герта бросилась сравнивать счёт, создала ряд моментов и, в конце концов, добилась своего на 82-й с пенальти, который реализовал Пйонтек. Берлинцы продолжили давить, но забить третий так и не смогли. Ничья в Саксонии.

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