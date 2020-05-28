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Позорный фэйл голкипера Герты в видеообзоре матча против РБ Лейпциг – 2:2

00:45 10 Читати українською
Позорный фэйл голкипера Герты в видеообзоре матча против РБ Лейпциг – 2:2
РБ Лейпциг – Герта / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг принимал Герту в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберг
68’ Патрик Шик
 
Марко Груич 9’
Кшиштоф Пйонтек 82’
9’ Марко Груич
24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберг
68’ Патрик Шик
82’ Кшиштоф Пйонтек

Соперники быстро обменялись голами и ушли на перерыв при ничейном результате.

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В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, но через несколько минут получили весомую компенсацию. Голкипер гостей Ярстейн сумел парировать удар форварда РБ Лейпциг Патрика Шика, но запутавшись в своих руках – неуклюже забросил мяч в собственные ворота.

Незадолго до финального свистка Пйонтек сумел реализовать пенальти и поделить очки в матче.

РБ Лейпциг удержал ничью с Гертой, Шальке уступил Фортуне и продолжил безвыигрышную серию – 28-й тур Бундеслиги

Ляп голкипера Герты 2:05

Источник: ТК Футбол
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