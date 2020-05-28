Позорный фэйл голкипера Герты в видеообзоре матча против РБ Лейпциг – 2:2

РБ Лейпциг принимал Герту в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Соперники быстро обменялись голами и ушли на перерыв при ничейном результате.

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В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, но через несколько минут получили весомую компенсацию. Голкипер гостей Ярстейн сумел парировать удар форварда РБ Лейпциг Патрика Шика, но запутавшись в своих руках – неуклюже забросил мяч в собственные ворота.

Незадолго до финального свистка Пйонтек сумел реализовать пенальти и поделить очки в матче.

РБ Лейпциг удержал ничью с Гертой, Шальке уступил Фортуне и продолжил безвыигрышную серию – 28-й тур Бундеслиги

Ляп голкипера Герты 2:05