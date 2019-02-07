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Дерлис Гонсалес набрал бешеную форму – парагваец забил гол в 4-м матче подряд за Сантос

20:48 20 Читати українською
Дерлис Гонсалес набрал бешеную форму – парагваец забил гол в 4-м матче подряд за Сантос
Дерлис Гонсалес / Соцсети

Хавбек Сантоса Дерлис Гонсалес отличился уже в четвертом матче подряд за бразильскую команду.

Сантос Гонсалеса встречался с Алтос в Кубке Бразилии, команда, в которой играет динамовец, разгромила соперника со счетом 7:1. Второй гол Сантоса забил именно Гонсалес.

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Отметим, что Гонсалес забивает уже в третьем матче подряд. 24 января Дерлис голом помог Сантосу одержать крупную победу над Сан-Бенту, 27 января парагваец забил гол в ворота Сан-Паулу, а 1 февраля в отличился в матче с Бригантиной.

Напомним, права на Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, футболист выступает за Сантос на правах аренды, которая заканчивается летом 2020 года.

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Мир Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес Динамо Киев Динамо Киев Сантос Сантос Видеоновости
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