toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР - ВАККЕР

Дерліс Гонсалес набрав шалену форму – парагваєць забив гол у 4-му матчі поспіль за Сантос

20:48 807 Читать на русском
Дерліс Гонсалес набрав шалену форму – парагваєць забив гол у 4-му матчі поспіль за Сантос
Дерліс Гонсалес / Соцмережі

Хавбек Сантоса Дерліс Гонсалес відзначився вже у четвертому матчі поспіль за бразильську команду.

Сантос Гонсалеса зустрічався з Алтосом у Кубку Бразилії, команда, у якій грає динамівець, розтрощила суперника з рахунком 7:1. Другий гол Сантоса забив саме Дерліс Гонсалес.

Дерліс Гонсалес: Я у Сантосі не заради грошей, інакше залишився б в Україні

Зазначимо, що Гонсалес забиває вже у третьому матчі поспіль. 24 січня Дерліс голом допоміг Сантосу здобути розгромну перемогу над Сан-Бенту, 27 січня парагваєць забив гол у ворота Сан-Паулу, а 1 лютого відзначився у матчі з Брігантіною.

Нагадаємо, права на Гонсалеса належать київському Динамо, футболіст виступає за Сантос на правах оренди, яка закінчується влітку 2020-го року.

Теги
Світ Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Динамо Динамо Сантос Сантос Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Бетіс
22:00
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук