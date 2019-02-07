Дерліс Гонсалес набрав шалену форму – парагваєць забив гол у 4-му матчі поспіль за Сантос

Хавбек Сантоса Дерліс Гонсалес відзначився вже у четвертому матчі поспіль за бразильську команду.

Сантос Гонсалеса зустрічався з Алтосом у Кубку Бразилії, команда, у якій грає динамівець, розтрощила суперника з рахунком 7:1. Другий гол Сантоса забив саме Дерліс Гонсалес.

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Зазначимо, що Гонсалес забиває вже у третьому матчі поспіль. 24 січня Дерліс голом допоміг Сантосу здобути розгромну перемогу над Сан-Бенту, 27 січня парагваєць забив гол у ворота Сан-Паулу, а 1 лютого відзначився у матчі з Брігантіною.

Нагадаємо, права на Гонсалеса належать київському Динамо, футболіст виступає за Сантос на правах оренди, яка закінчується влітку 2020-го року.