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Дерлис Гонсалес второй раз подряд забил за Сантос

27 января 23:51 108 Читати українською
Дерлис Гонсалес второй раз подряд забил за Сантос
Дерлис Гонсалес / Versus

Хавбек Сантоса Гонсалес, контракт которого принадлежит Динамо, отличился забитым мячом в Бразилии.

Дерлис голом помог Сантосу победить Сан-Паулу в поединке 3-го тура Паулисты. На 67-й минуте парагваец вышел один на один с голкипером и без проблем его переиграл, пробив в угол ворот. Матч завершился победой Сантоса со счетом 2:0.

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Отметим, что Гонсалес забивает во втором матче подряд. 24 января Дерлис голом помог Сантосу одержать крупную победу над Сан-Бенту.

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