Дерлис Гонсалес может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Сантоса

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес может подписать с бразильским Сантосом выгодный для себя контракт.

Стали известны некоторые условия аренды 24-летнего парагвайца бразильским клубом.

Дерлис будет получать в Сантосе такую ​​же зарплату, как и в Динамо – около 70 тысяч евро в месяц, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков бразильского клуба, сообщает издание Goal.com.

Дерлис Гонсалес будет арендован Сантосом, Витор Буэно перейдет в Динамо, – СМИ

Ранее сообщалось, что Динамо и Сантос близкие к обмену игроками. Гонсалес ближайший сезон проведет в бразильском клубе на правах аренды, а Витор Буэно отправится в киевский клуб.

Напомним, Дерлис перешел в Динамо из Базеля летом 2015 года. За это время парагваец успел выиграть с киевским клубом чемпионат и Суперкубок Украины.

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