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Дерлис Гонсалес будет арендован Сантосом, Витор Буэно перейдет в Динамо, – СМИ

08:20 166 Читати українською
Дерлис Гонсалес будет арендован Сантосом, Витор Буэно перейдет в Динамо, – СМИ
Дерлис Гонсалес / фото: ФК Динамо

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес близок к переходу в Сантос на правах аренды. В обратном направлении отправится Витор Буэно.

Динамо и Сантос близки к обмену игроками. Дерлис Гонсалес ближайший сезон проведет в бразильском клубе на правах аренды, а Витор Буэно отправится в Киев, сообщает Diario da Bola.

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Бразилец, который уже попрощался с командой, сегодня должен отправиться в Украину для прохождения медосмотра. Дерлис Гонсалес уже находится в Бразилии. Официально о трансфере должны объявить в ближайшее время. Ранее сообщалось о нежелании Буэно продолжать карьеру в Украине.

Дерлис перешел в Динамо из Базеля летом 2015 года. За это время парагваец успел выиграть с киевским клубом чемпионат и Суперкубок Украины.

К слову, уже сегодня Динамо начнет сезон 2018/19 матчем против Шахтера за Суперкубок Украины-2018. Поединок Шахтер – Динамо начнется в 21:00.

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