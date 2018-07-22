Дерліс Гонсалес може стати одним з найвисокооплачуваніших гравців Сантоса

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес може підписати з бразильським Сантосом вигідний для себе контракт.

Стали відомі деякі умови оренди 24-річний парагвайця бразильським клубом.

Дерліс буде отримувати в Сантосі таку ж зарплату, як і в Динамо – близько 70 тисяч євро на місяць, що зробить його одним з найбільш високооплачуваних гравців бразильського клубу, повідомляє видання Goal.com.

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Раніше повідомлялось, що Динамо та Сантос близькі до обміну гравцями. Дерліс Гонсалес найближчий сезон проведе у бразильському клубі на правах оренди, а Вітор Буено вирушить до київського клубу.

Нагадаємо, Дерліс перейшов у Динамо з Базеля влітку 2015 року. За цей час парагваєць встиг виграти з київським клубом чемпіонат та Суперкубок України.

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