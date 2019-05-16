Дерби Каунти Лэмпарда победил Лидс и стал вторым финалистом плей-офф Чемпионшипа

Состоялся матч плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ. Дерби Каунти победил Лидс.

Чемпионшип, полуфинал плей-офф, ответный матч

Лидс – Дерби – 2:4 (1:0)

Голы: Даллас, 24, 62 – Мэрриотт, 45, 85, Маунт, 46, Уилсон, 58 (пен)

Удаление: Берарди, 78 – Мэлоун, 90+1

Астон Вилла проиграла Вест Бромвичу в основное время, но смогла стать первым финалистом плей-офф Чемпионшипа

Лидс, который играл ответный матч в домашних стенах, считался фаворитом противостояния после победы на выезде со счетом 1:0. Подопечные Бьелсы вышли вперед в середине первого тайма, но 3 гола "баранов" с 45 по 58 минуту перевернули результат с ног на голову. При счете 3:1 команды обменялись голами, а также удалениями. В итоге – 4:2 в пользу подопечных Лэмпарда и 4:3 по итогам 2 матчей.

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Напомним, в финале плей-офф за выход в АПЛ Дерби Каунти легенды Челси встретится с Астон Виллой. Поединок состоится 27 мая в Лондоне.