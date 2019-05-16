Дербі Каунті Лемпарда переміг Лідс та став другим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу

Відбувся матч-відповідь плей-офф Чемпіоншипу за вихід в АПЛ. Дербі Каунті переміг Лідс.

Чемпіоншип, півфінал плей-офф, матч-відповідь

Лідс – Дербі – 2:4 (1:0)

Голи: Даллас, 24, 62 – Мерріотт, 45, 85, Маунт, 46, Вілсон, 58 (пен)

Вилучення: Берарді, 78 – Мелоун, 90+1

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Лідс, який грав матч-відповідь у домашніх стінах, вважався фаворитом протистояння після перемоги на виїзді з рахунком 1:0. Підопічні Б'єлси вийшли вперед у середині першого тайму, але 3 голи "баранів" з 45 по 58 хвилину перевернули результат з ніг на голову. За рахунку 3:1 команди обмінялись голами, а також вилученнями. У підсумку – 4:2 на користь підопічних Лемпарда та 4:3 за підсумком 2 матчів.

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Нагадаємо, у фіналі плей-офф за вихід в АПЛ Дербі Каунті легенди Челсі зустрінеться з Астон Віллою. Поєдинок відбудеться 27 травня у Лондоні.