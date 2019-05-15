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Астон Вилла проиграла Вест Бромвичу в основное время, но смогла стать первым финалистом плей-офф Чемпионшипа

15 мая 00:50 267 Читати українською
Астон Вилла проиграла Вест Бромвичу в основное время, но смогла стать первым финалистом плей-офф Чемпионшипа
Астон Вилла / Reuters

Круг претендентов на путевку в АПЛ постепенно сужается. Астон Вилла на характере победила Вест Бромвич в серии пенальти.

Чемпионшип. Плей-офф, 2-й матч полуфинала

Вест Бромвич – Астон Вилла – 1:0 (3:4 после серии пенальти) первый матч – 1:2

Гол: Доусон, 29

Удаление: Брант, 80 (Вест Бромвич)

Победа в домашнем ответном матче не спасла Вест Бромвич. На 29-ой минуте после сильного вбрасывания из аута голом отметился центральный защитник Крейг Доусон. Этот мяч остался единственным за все 120 минут, которые команды провели на поле (правила гостевого гола в турнире нет). Следует отметить, что Вест Бромвич снова доигрывал матч в меньшинстве – партнеров подвел капитан Крис Брант.

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Командам пришлось бить пенальти. Серия началась для "дроздов" крайне неудачно – голкипер Виллы Джед Стир отразил первые два удара хозяев и обеспечил одноклубникам комфортное преимущество. Им решил воспользоваться Альберт Адома, который запустил мяч на несколько метров выше ворот. Впрочем, этот промах так и остался единственным для будущего финалиста – победа в футбольной лотерее 4:3.

В финале Астон Вилла будет ждать победителя пары Лидс – Дерби. Второй матч между командами Бьелсы и Лэмпарда состоится 15 мая.

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Англия Астон Вилла Астон Вилла Чемпионшип Вест Бромвич Вест Бромвич
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