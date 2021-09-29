Копа Либертадорес, полуфинал, второй матч

Атлетико Минейро – Палмейрас – 1:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Э.Варгас, 52 – Дуду, 68

Хозяева активно проводили встречу и таки добились своего на 52-й минуте. Подачу с фланга замкнул нападающий Эдуардо Варгас, поигравший за Наполи и Валенсию.

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Спасительный гол Палмейраса оформил Дуду. Габриэль Верон "выгрыз" мяч на фланге и прострелил, а экс-динамовцу оставалось не промахнуться по пустым воротам. Этого хватило для выхода "зеленых" в финал, поскольку КОНМЕБОЛ еще не отказалась от правила гостевого гола. В составе Атлетико Минейро также был бывший представитель Динамо – хавбек Че Че вышел на последние минуты, однако не успел ничем помочь команде.

Палмейрас стал первым финалистом Копа Либертадорес и ждет победителя пары Фламенго – СК Барселона (в домашнем матче бразильцы победили эквадорцев со счетом 2:0).

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