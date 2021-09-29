Копа Лібертадорес, півфінал, другий матч

Атлетіко Мінейро – Палмейрас – 1:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Е.Варгас, 52 – Дуду, 68

Господарі активніше проводили зустріч і таки досягли свого на 52-й хвилині. Подачу з флангу замкнув нападник Едуардо Варгас, який пограв за Наполі та Валенсію.

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Рятівний гол Палмейраса оформив Дуду. Габріель Верон "вигриз" м'яч на фланзі і прострілив, а екс-динамівцю залишалося не схибити по порожніх воротах. Цього вистачило для виходу "зелених" у фінал, оскільки КОНМЕБОЛ ще не відмовилася від правила гостьового гола. У складі Атлетіко Мінейро також був колишній представник Динамо – хавбек Че Че вийшов на останні хвилини, проте не встиг нічим допомогти команді.

Палмейрас став першим фіналістом Копа Лібертадорес і чекає на переможця пари Фламенго – СК Барселона (у домашньому матчі бразильці перемогли еквадорців з рахунком 2:0).

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