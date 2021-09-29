"Дербі Динамо" відбулося у півфіналі Копа Лібертадорес – один з екс-легіонерів киян оформив вирішальний гол
Атлетіко Мінейро та Палмейрас визначили першого фіналіста Копа Лібертадорес-2021.
Копа Лібертадорес, півфінал, другий матч
Атлетіко Мінейро – Палмейрас – 1:1 (перший матч – 0:0)
Голи: Е.Варгас, 52 – Дуду, 68
Господарі активніше проводили зустріч і таки досягли свого на 52-й хвилині. Подачу з флангу замкнув нападник Едуардо Варгас, який пограв за Наполі та Валенсію.
Суркіс: Мрію про славні традиції Динамо 99-го, коли ми нарівні грали з тією ж Баварією
Рятівний гол Палмейраса оформив Дуду. Габріель Верон "вигриз" м'яч на фланзі і прострілив, а екс-динамівцю залишалося не схибити по порожніх воротах. Цього вистачило для виходу "зелених" у фінал, оскільки КОНМЕБОЛ ще не відмовилася від правила гостьового гола. У складі Атлетіко Мінейро також був колишній представник Динамо – хавбек Че Че вийшов на останні хвилини, проте не встиг нічим допомогти команді.
Палмейрас став першим фіналістом Копа Лібертадорес і чекає на переможця пари Фламенго – СК Барселона (у домашньому матчі бразильці перемогли еквадорців з рахунком 2:0).
"Крадіжка", яка завершилася судом та відставкою президента – у Бразилії провернули найскандальніший трансфер міжсезоння