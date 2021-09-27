"Меня радует качество, радует то, как команда выполнила установку на игру с Бенфикой. При определенных обстоятельствах, мы могли и победить, могли и проиграть. Еще присутствует страх, но возможно это не страх, а четкое выполнение тренерской установки на игру.

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В чемпионате мы играем достойно, у нас одна ничья в восьми турах. Да, необязательна. Но в начале чемпионата Луческу не мог присутствовать на матчах, и это сильно сказывается на молодых парнях. Только его разбор и анализ всех матчей, подготовка, дает нам возможность достигать положительных результатов. Без него я даже не представляю, как бы развивалась команда.

Впереди матч с Баварией, тяжелая игра. Может, ребята построят игру вместе с тренерским штабом таким образом, что мы получим положительный результат. Я бы хотел, чтобы повторились славные традиции Динамо 99-го года, когда мы наравне играли с той же Баварией. Да, мы сегодня об этом мечтаем, но может это и осуществиться. Я доволен сегодня работой нашей команды, снимаю шляпу перед Луческу, в его годы так работать – дай Бог каждому молодому", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, поединок Бавария – Динамо в рамках ЛЧ состоится в Мюнхене 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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