Переход бразильца Педриньо из Витории в Атлетико Паранаэнсе трудно назвать цивилизованным, хотя сам игрок ни в чем не виноват.

Юный тезка хавбека донецкого Шахтера оказался в эпицентре настоящей финансовой аферы, в которой до сих пор не нашли виновных. Зато уже точно есть жертва. Это клуб Витория из бразильского города Сальвадор, штат Баия. "Львы Барра" планировали заработать кругленькую сумму на трансфере своего таланта, но остались ни с чем.

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Еще в начале августа Витория вела переговоры с Атлетико Паранаэнсе о двойном переходе. За Педриньо и Пабло Силес должны были заплатить 10 млн бразильских реалов (около 1,6 млн евро). Большую часть этой суммы должен был обеспечить трансфер 19-летнего Педро Энрике Азеведо Перейры. Однако переговоры неожиданно прекратились. Бразильские СМИ предполагают, что причиной могла стать ситуация с Силесом. Права на хавбека олимпийской сборной Уругвая принадлежат его родному Данубио. За Виторию Пабло играл в аренде, но бразильцы имели опцию выкупа его контракта. Поэтому, перед завершением операции по Атлетико "Леау" сначала должны были приобрести Силеса. Именно с последним возникли проблемы.

В конце концов, Педриньо таки оказался в Атлетико. На этой неделе Витория уже должна была получить первый транш в размере 3 млн реалов. По крайней мере так думали в клубе. Конечно, Атлетико не перечислил денег. Более того – даже не думал об этом. "Львы Барра" не растерялись и уже подали жалобы в суд и Бразильскую конфедерацию футбола (CBF). Ответчики на уступки идти не собираются.

Пока все пути ведут к Пауло Карнейро. В начале сентября президента Витории отстранили от должности на 60 дней и инициировали судебное разбирательство. Функционеру инкриминируют некомпетентное управление. Случай с Педриньо вполне может дополнить доказательную базу. Дело в том, что клуб, еще не достигнув окончательной договоренности о трансфере с Атлетико, отзаявил игрока из всех турниров и освободил его от контрактных обязательств. Сообщение об этом на официальном сайте клуба появилось 20 августа.

Фактически Педро Энрике стал свободным агентом. Однако, Луис Энрике Виана – исполняющий обязанности президента Витории – с этим категорически не согласен. "Леау" отмечают, что клубы уже обменялись документами, в которых прописаны четкие условия перехода. В свою очередь, Атлетико обращает внимание, что в контракте речь шла о переходе двух игроков. Поскольку по договору Пабло Силес возникли проблемы, то, по мнению "красно-черных", все договоренности стали недействительными. И якобы именно Витория первой вышла из переговорного процесса.

Удастся ли клубу из Байи получить желаемую компенсацию, пока спрогнозировать трудно. Все решит суд. Пока можно констатировать лишь грандиозный провал менеджмента. Педриньо с 10 лет находился в системе Витории и только в январе подписал контракт до 2024 года. Для чего было предоставлять ему статус свободного агента, вопрос риторический. Хотя одна из версий предполагает, что это могла быть коррупционная схема, которая вышла из-под контроля. Другая – говорит о попытке обойти налоговое законодательство. В любом случае нарушения закона очевидны.

За два года Пауло Карнейро сумел перечеркнуть все предыдущие достижения. Это его вторая каденция. Первая длилась 14 лет – с 1991-го по 2005-й. В 90-х Витория пережила период расцвета, но все завершилось вылетом в Серию С в середине нулевых. Конечно, Карнейро отрицает все обвинения и называет членов совета директоров предателями. Временное отстранение рассчитано на 60 дней. Теоретически президент может вернуться к работе в ноябре, ведь срок действия его полномочий заканчивается в декабре 2022-го. Верится в это сложно. За отстранение горе-президента проголосовали 76 членов Совета директоров из 78.

Вот так некомпетентное руководство может лишить клуб одного из главных талантов и денег, которые покрыли бы финансирования команды еще на сезон. В конце концов, бывает куда хуже. Где-то в столице Каталонии со своим миллиардным долгом могут только позавидовать Витории с ее небольшой проблемкой.

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