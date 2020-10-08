"Жизнь продолжается. Да, я был очень близок к Барселоны, но сейчас нет смысла вдаваться в подробности. Были определенные нюансы, которые, к сожалению, помешали трансферу. Впрочем, я верю, что все события имеют свои причины.

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Сейчас я сосредоточусь исключительно на Лионе, чтобы быть важным игроком здесь. А потом мы увидим, как пойдут дела. Если я буду выполнять свою работу, то интерес может появиться снова. Сейчас просто надо переключиться", – пояснил Депай в комментарии Voetbal International.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Мемфис провел за Лион 22 поединка во всех турнирах, отличился 15 голами и 2 ассистами. Форвард является одним из лидеров сборной Нидерландов, которая на Евро-2020 станет первым соперником Украины.

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