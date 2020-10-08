"Життя продовжується. Так, я був дуже близький до Барселони, але зараз немає сенсу вдаватися в подробиці. Були певні нюанси, які, на жаль, завадили трансферу. Втім, я вірю, що всі події мають свої причини.

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Зараз я зосереджуся виключно на Ліоні, щоб бути важливим гравцем тут. А потім ми побачимо, як підуть справи. Якщо я буду виконувати свою роботу, то інтерес може з'явитися знову. Зараз просто треба перемкнутися", – пояснив Депай в коментарі Voetbal International.

Зазначимо, що у сезоні 2019/20 Мемфіс провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 2 асистами. Форвард є одним з лідерів збірної Нідерландів, яка на Євро-2020 стане першим суперником України.

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