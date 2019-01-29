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Депай признался, где бы хотел продолжить карьеру

29 января 18:40 256 Читати українською
Депай признался, где бы хотел продолжить карьеру
Мемфис Депай / Фото ФК Лион

Форвард Лиона Мемфис Депай определился со "скромными" вариантами относительно продолжения своей карьеры.

"Лион – большой клуб, но не один из пяти лучших в Европе. Я хочу перейти в такую команду, как Реал, Барселона, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ или Бавария.

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Хочу оказаться в нужном для меня городе и в соответствующем клубе, в команде, которая действительно хочет играть в футбол", – цитирует слова Мемфиса Helden.

В текущем сезоне французского чемпионата Лион занимает третью строчку турнирной таблицы. Депай провел 22 матча, в которых отличился 5-ю голами и 8-ю ассистами.

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