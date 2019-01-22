toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Депай достойно ответил фанатам Сент-Этьена, которые смеялись над форварда из-за ухода отца

22 января 16:08 248 Читати українською
Депай достойно ответил фанатам Сент-Этьена, которые смеялись над форварда из-за ухода отца
Мемфис Депай / Фото ФК Лион

Фанаты Сент-Этьена опозорились своим поведением во время матча 21-го тура Лиги 1 против Лиона (1:2).

Во время матча болельщики хозяев старались задеть нападающего Лиона Мемфиса Депая, вывесив баннер "Мемфис – 5 млн подписчиков, но все еще без отца". Фанаты намекали на то, что семью нидерландского форварда покинул отец, когда Мемфису было всего 4 года.

Бонуччи трогательно ответил болельщику, который желал смерти его детям

Депай с ответом не заставил себя ждать.

"Вообще-то, у меня 5,9 млн подписчиков. Я не имею ничего против этих людей. Знаю, что в глубине души они меня любят. А еще я знаю, что они злятся, потому что в их команде нет игрока моего уровня. Меня это совершенно не беспокоит, я просто хотел сказать пару слов об этом. Ни одного очка в матчах с нами в этом сезоне – могу представить, что они чувствуют. Мне продолжить?", – ответил Мемфис в твиттере.

В текущем сезоне Лиги 1 Депай провел 21 матч, в которых отметился 5-ю голами и 7-ю ассистами.

Франция21 турЖоффруа Гишар (Сент-Этьен)

Сент-Этьен - Лион: Воскресенье 20 января 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
1 : 2
Лион
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Франция Лион Лион Мемфис Депай Мемфис Депай Сент-Этьен - Лион
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22526 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
3
час
:
3
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук