Депай достойно ответил фанатам Сент-Этьена, которые смеялись над форварда из-за ухода отца

Фанаты Сент-Этьена опозорились своим поведением во время матча 21-го тура Лиги 1 против Лиона (1:2).

Во время матча болельщики хозяев старались задеть нападающего Лиона Мемфиса Депая, вывесив баннер "Мемфис – 5 млн подписчиков, но все еще без отца". Фанаты намекали на то, что семью нидерландского форварда покинул отец, когда Мемфису было всего 4 года.

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Депай с ответом не заставил себя ждать.

"Вообще-то, у меня 5,9 млн подписчиков. Я не имею ничего против этих людей. Знаю, что в глубине души они меня любят. А еще я знаю, что они злятся, потому что в их команде нет игрока моего уровня. Меня это совершенно не беспокоит, я просто хотел сказать пару слов об этом. Ни одного очка в матчах с нами в этом сезоне – могу представить, что они чувствуют. Мне продолжить?", – ответил Мемфис в твиттере.

В текущем сезоне Лиги 1 Депай провел 21 матч, в которых отметился 5-ю голами и 7-ю ассистами.