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Депай зізнався, де б хотів продовжити кар'єру

18:40 210 Читать на русском
Депай зізнався, де б хотів продовжити кар'єру
Мемфіс Депай / Фото ФК Ліон

Форвард Ліона Мемфіс Депай визначився із "скромними" варіантами щодо продовження своєї кар'єри.

"Ліон – великий клуб, але не один з п'яти найкращих в Європі. Я хочу перейти в таку команду, як Реал, Барселона, Челсі, Манчестер Сіті, ПСЖ або Баварія.

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Хочу опинитися в потрібному для мене місті та у відповідному клубі, в команді, яка дійсно хоче грати в футбол", – цитує слова Мемфіса Helden.

В поточному сезоні французького чемпіонату Ліон посідає третю сходинку турнірної таблиці. Депай провів 22 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 8-ма асистами.

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