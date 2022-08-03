Каталонцы не рассчитывают на 28-летнего нападающего и хотели бы его продать, но сам футболист делает такой вариант невозможным, сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, Депай готов уйти из Барселоны только на правах свободного агента, расторгнув действующий до лета 2023 года контракт. Более того, Мемфис сначала хочет найти правильное решение для своей дальнейшей карьеры и будет рассматривать предложения только от топ-клубов.

К слову, даже при таком сценарии Барселона ничего не теряет, ведь год назад также подписала Депая бесплатно. Прощание с нидерландцем позволит каталонцам сэкономить зарплатный бюджет и зарегистрировать новичков.

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