Каталонці не розраховують на 28-річного нападника і хотіли б його продати, але сам футболіст робить такий варіант неможливим, повідомляє Фабріціо Романо.

Барселона прагне розігнати цілу команду до кінця трансферного вікна – "чорний список" Хаві з 11 прізвищ

За інформацією інсайдера, Депай готовий піти з Барселони лише на правах вільного агента, розірвавши чинний до літа 2023 року контракт. Ба більше, Мемфіс спочатку хоче знайти правильне рішення для своєї подальшої кар'єри і буде розглядати пропозиції лише від топ-клубів.

До слова, навіть за такого сценарію, Барселона нічого не втрачає, адже рік тому також підписала Депая безкоштовно. Прощання з нідерландцем дозволить каталонцям зекономити зарплатний бюджет і зареєструвати новачків.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд