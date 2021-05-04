В конце апреля Мемфис Депай побывал в Барселоне, где вместе с семьей выбирал себе жилье, сообщает Mundo Deportivo.

Агуэро поставил условие Барселоне – опять все будет решать Месси

27-летний форвард близок к завершению переговоров с каталонским грандом о переходе в Барсу. Стороны еще не согласовали все детали, но это лишь вопрос времени. На трансфере Мемфиса лично настаивает наставник каталонцев Рональд Куман, который работал с нападающим в сборной Нидерландов.

Действующий контракт Депая с Лионом завершается летом, поэтому он может присоединиться к Барселоне на правах свободного агента.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси