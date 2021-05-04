Наприкінці квітня Мемфіс Депай побував у Барселоні, де разом із сім'єю вибирав собі житло, повідомляє Mundo Deportivo.

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27-річний форвард близький до завершення перемовин з каталонським грандом щодо переходу у Барсу. Сторони ще не узгодили усі деталі, але це лише питання часу. На трансфері Мемфіса особисто наполягає наставник каталонців Рональд Куман, який працював з нападником у збірній Нідерландів.

Чинний контракт Депая з Ліоном завершується влітку, тому він може приєднатись до Барселони на правах вільного агента.

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