Агуэро поставил условие Барселоне – опять все будет решать Месси
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро мечтает поиграть бок о бок со своим кумом.
Серхио Агуэро не спешите оставлять подпись на контракте с Барселоной, ведь ожидает решения Лионеля Месси, сообщает AS.
Агуэро анонсировал близким свой переход в Барселону
Нападающий Манчестер Сити готов присоединиться к "блаугранас", если Лионель останется в клубе. Звезда Барселоны пока не делает никаких намеков относительно своего будущего и ожидает завершения нынешнего сезона, после которого у него заканчивается контракт с каталонцами.
Серхио летом получит статус свободного агента. Стоит отметить, Месси является крестным отцом сына Агуэро.
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