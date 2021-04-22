Серхио Агуэро не спешите оставлять подпись на контракте с Барселоной, ведь ожидает решения Лионеля Месси, сообщает AS.

Агуэро анонсировал близким свой переход в Барселону

Нападающий Манчестер Сити готов присоединиться к "блаугранас", если Лионель останется в клубе. Звезда Барселоны пока не делает никаких намеков относительно своего будущего и ожидает завершения нынешнего сезона, после которого у него заканчивается контракт с каталонцами.

Серхио летом получит статус свободного агента. Стоит отметить, Месси является крестным отцом сына Агуэро.

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