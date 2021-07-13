"Наш новый игровой стиль немного отличается от предыдущего. Подход главного тренера тоже отличается. Каштру был более спокойным, а Де Дзерби – наоборот, много говорит и подсказывает в течение игры. Несмотря на нагрузку, команда чувствует себя хорошо. Тренировка интенсивные, но нам это нравится. Есть усталость, это нормально.

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Настраиваем себя на новый сезон, забитые голы, титулы. Победа в спаррингах это последнее, на что нужно обращать внимание. Важно то, что мы достойно показывали себя на футбольном поле, выполняли установки главного тренера. Все игроки должны быть готовы технически и физически. Победы должны начаться сейчас – в чемпионате, в еврокубковых матчах. Мы покажем, что такое Шахтер", – отметил Дентиньо в комментарии YouTube-каналу "горняков".

Напомним, Де Дзерби пришел в Шахтер из Сассуоло, заменив на посту тренера "горняков" Луиша Каштру. Итальянский специалист подписал с украинской командой контракт на 2 года.

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